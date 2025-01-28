Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 17:30

Новости

Собянин: столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется

Собянин: столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется

Новости часа: Собянин отметил эффективность столичной системы реагирования

Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр с бесплатными сервисами для НКО

Новости часа: Собянин рассказал об открытии 12 пространств для НКО в Москве

Мэр Москвы: ставка на развитие туризма полностью себя оправдывает

Новости часа: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Цифра дня: 1,5 триллиона рублей

Собянин: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Новости часа: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Сергей Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Число пожаров в Москве ежегодно снижается благодаря постоянному совершенствованию городской системы экстренного реагирования. В частности, спасатели осваивают новую технику. Кроме того, развивается инфраструктура пожарно-спасательного гарнизона, рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году город закупил 132 единицы современной техники для пожарных подразделений. Среди них – аэролодки, пожарные автомобили, автолестницы и другие спецсредства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородбезопасностьвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика