Собянин: столичная система экстренного реагирования постоянно совершенствуется

Число пожаров в Москве ежегодно снижается благодаря постоянному совершенствованию городской системы экстренного реагирования. В частности, спасатели осваивают новую технику. Кроме того, развивается инфраструктура пожарно-спасательного гарнизона, рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году город закупил 132 единицы современной техники для пожарных подразделений. Среди них – аэролодки, пожарные автомобили, автолестницы и другие спецсредства.

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