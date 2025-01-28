Сильный ветер сломал лопасти винтов у двух вертолетов Ми-8 в якутском Тикси

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Ураганный ветер в аэропорту Тикси в Якутии сломал лопасти несущих винтов у двух вертолетов Ми-8. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные линии".

По данным пресс-службы, скорость ветра 27 января превышала 40 метров в секунду. По факту повреждения лопастей вертолетов территориальное управление Росавиации организовало проверку.

Специалисты оценят ущерб и дальнейшее восстановление воздушных судов. При нормализации погоды группа вылетит в Тикси для проведения процедур.

Ранее на Ирландию обрушился шторм "Оэвин". Без электричества остались сотни тысяч человек, также непогода лишила многих жителей мобильной связи.

В графстве Голуэй зафиксировали порывы ветра, скорость которых достигла 183 километров в час. Таким образом, оказался побит рекорд, установленный в 1945 году. Тогда ветер дул со скоростью 182 километра в час.