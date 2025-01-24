Полмиллиона человек остались без света в Ирландии из-за шторма "Эовин"

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Шторм "Эовин" с ветрами рекордной силы обрушился на Ирландию. Непогода оставила без электричества сотни тысяч человек, а также лишила многих пользователей мобильной связи, сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу республики.

В графстве Голуэй были зафиксированы порывы ветра, скорость которых достигла 183 километров в час. Таким образом, оказался побит рекорд, установленный в 1945 году. Тогда ветер дул со скоростью 182 километра в час. Максимальной стала и средняя скорость ветра, которая составила 135 километров в час.

По данным местного энергетического оператора ESB Networks, в результате обрывов линий электропередачи, к которым привела непогода, света оказались лишены 560 тысяч человек. При этом в Северной Ирландии без электричества остаются 93 тысячи граждан.

Кроме того, из-за разбушевавшейся стихии пришлось закрыть аэропорты. В данный момент не принимают и не отправляют рейсы авиагавани Дублина и Шаннона в Ирландии, а также Эдинбурга и Глазго в Шотландии. Вместе с тем некоторые железнодорожные компании Ирландии и Великобритании рекомендовали отказаться от их услуг, поскольку поезда могут ходить с большими перебоями.

На фоне угрозы шторма в четверг, 23 января, в Великобритании объявили красный уровень опасности. Синоптики предупреждали об очень сильном ветре на территории Северной Ирландии и части Шотландии, а также о риске торнадо, который может начаться в некоторых районах страны.