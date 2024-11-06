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06 ноября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: 90 тысяч человек остались без электричества в Дагестане

Новости регионов: 90 тысяч человек остались без электричества в Дагестане

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В Дагестане мощный ураган оставил без света 90 тысяч человек. Шторм обрушился на горные районы и столицу республики. Ветер валил деревья, срывал рекламные щиты, крыши и металлические конструкции. Некоторые из них повредили автомобили. Местами под порывами не могли устоять даже кирпичные стены. Кроме того, на женщину, которая переходила дорогу, упала деревянная плита. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.

Тем временем на юге Сахалина машины буквально вылетают с трассы из-за гололедицы. Выбраться из кювета помогают дорожные службы и другие водители. Видимость составляет менее 100 метров. Госавтоинспекция рекомендует водителям отказаться от поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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