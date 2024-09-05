Притворившийся спящим в магазине вор задержан на Кубани

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Житель Кропоткина попытался украсть алкоголь в магазине, но его заметили, поэтому он притворился спящим. Однако его все равно задержали. Об этой истории рассказала пресс-служба управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Так, прохожие увидели ночью, что дверь магазина в Знаменском переулке была повреждена, поэтому они вызвали полицию. На место происшествия приехал наряд вневедомственной охраны, который во время осмотра торговой точки вместе с ее владельцем обнаружил лежавшего на полу мужчину. Рядом с ним стоял ящик с пивом и две пустые бутылки.

Сам мужчина делал вид, что спит, однако сотрудники Росгвардии разбудили его и задержали. 32-летнего подозреваемого в краже передали стражам порядка.

Ранее суд арестовал мужчину, который купил еду, алкоголь и розы по чужой банковской карте. Он нашел ее на станции "Таганская", но вместо того, чтобы вернуть владельцу, он отправился в бар и по магазинам. Всего мужчина похитил 7 тысяч рублей.

Кроме того, полиция задержала и арестовала троих подозреваемых в краже производственного оборудования с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун для цементного завода на сумму около трех миллиардов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Им грозит до 10 лет лишение свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

