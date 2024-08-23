Мужчина похитил телефон у уснувшего пассажира на станции "Мнёвники"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В краже телефона у уснувшего пассажира на станции метро "Мнёвники" подозревается 44-летний злоумышленник, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что момент кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения, поэтому установить личность злоумышленника не составило труда, уточнили в ведомстве.

Прокуратура установила, что подозреваемый планировал продать украденный телефон стоимостью 5 тысяч рублей, поэтому на момент задержания успел вытащить из него сим-карту. Сейчас привлечение фигуранта дела к уголовной ответственности находится на контроле прокуратуры столичного метро.

Ранее городской суд арестовал мужчину, который купил еду, алкоголь и розы по чужой банковской карте. Он нашел чужую карту на станции "Таганская", однако вместо возвращения ее владельцу он посетил бары и магазины. Всего мужчина похитил 7 тысяч рублей, его уже заключили под стражу.

