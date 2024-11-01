Полиция задержала курьера мошенников, который остался жить у пострадавшей в Чите

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала курьера мошенников, который остался жить на некоторое время у пострадавшей в Чите. Об этом рассказал замначальника по оперативной работе регионального главка МВД Евгений Курмакаев, передает "Московский комсомолец – Чита".

Замначальника рассказал, что курьер прибыл за деньгами из Нижнего Новгорода. До этого аферисты внушили пожилой женщине, что кто-то пытается продать ее квартиру и чтобы сохранить жилье, его нужно продать самой.

"При этом женщина обратилась в агентство, откуда к ней приходили настоящие риелтор и оценщик. Так мошенники дистанционно продали ее жилье. Курьер приехал и прожил у бабушки два дня, ждал, пока она получит деньги за квартиру, забрал их и уехал", – уточнил Курмакаев.

Злоумышленника позже задержали в другом регионе. Следователи пришли к выводу, что он совершал такую махинацию уже несколько раз. Полиция смогла изъять лишь ту часть средств, которая была у курьера. Также было принято решение об аресте транспорта и недвижимости афериста.

Однако пенсионерка вернуть обратно свое жилье не смогла.

Ранее столичные полицейские задержали одного из участников мошеннической схемы, за счет которой пожилую женщину обманули на 6 миллионов рублей. В течение трех дней 72-летней москвичке звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных госструктур.

Они внушили женщине, что по ее банковскому счету якобы проводятся подозрительные операции, а также что некие злоумышленники могут завладеть ее квартирой и сбережениями.

