Молодого человека задержали по делу об обмане пожилой москвички на 6 млн рублей

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Столичные полицейские задержали одного из участников мошенничества на шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Предварительно установлено, что в течение трех дней 72-летней москвичке звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных госструктур. Они внушили женщине, что по ее банковскому счету якобы проводятся подозрительные операции, а также, что некие злоумышленники могут завладеть ее квартирой и сбережениями.

Они убедили пенсионерку обналичить все деньги и вместе с хранившимися дома средствами передать их курьеру для дальнейшего помещения на "безопасный счет". Женщина отдала нескольким посыльным в общей сложности более шести миллионов рублей, взамен получив расписки. Она поняла, что стала жертвой обмана спустя два дня, после того как никто так и не вернул ее сбережения.

В результате совместной работы следователи и оперативники установили личность одного из криминальных курьеров. После задержания 19-летний молодой человек рассказал, что успел перевести кураторам около двух миллионов рублей, а за свою работу получил вознаграждение в размере пяти тысяч рублей.

Следователи ОМВД России по району Марьина Роща возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее телефонные мошенники под видом правоохранительных органов обманули 69-летнюю жительницу Московской области и похитили у нее свыше 13 миллионов рублей. Они позвонили ей и ввели ее в заблуждение, заявив о якобы обязательной необходимости смены кадастрового номера принадлежащей ей квартиры.

В результате женщина продала недвижимость и вырученные от сделки деньги перевела на счет 50-летнего мужчины из Челябинской области. Он уже находится под стражей.