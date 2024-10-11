Подозреваемый в краже телефона и 200 тыс рублей у знакомого задержан на юге Москвы

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Полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и 200 тысяч рублей в столичном районе Чертаново Центральное. Об этом пишет пресс-служба столичного управления МВД.

Жертвой стал его знакомый. По предварительной версии, 37-летний москвич воспользовался невнимательностью мужчины и похитил его мобильный телефон стоимостью 24 тысячи рублей. Затем при помощи банковского приложения тот похитил с его счета денежные средства.

Украденным злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее полицейские задержали 19-летнего жителя Калмыкии, который ограбил незнакомца. Подозреваемый подошел к прохожему и попросил его сделать звонок. Когда потерпевший потребовал отдать телефон стоимостью 90 тысяч рублей, грабитель ударил его и скрылся.

После кражи он продал телефон, а вырученные деньги потратил на личные расходы.

