Задержаны двое мошенников, похитивших у столичной пенсионерки 1,1 миллиона рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители задержали мошенников, похитивших у пенсионерки в Москве 1,1 миллиона рублей, рассказал Агентству "Москва" начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД РФ Владимир Васенин.

"На телефон 67-летней москвичке поступило несколько звонков от неизвестных, которые представились сотрудниками силового ведомства. Звонившие под предлогом подачи декларации на имеющиеся наличные денежные средства убедили ее передать сбережения молодому человеку", – отметил он.

Передача денег произошла на улице Бирюлевской. После того как пенсионерка поняла, что была обманута аферистами, она обратилась в полицию. Через некоторое время по подозрению в мошенничестве задержали 20-летнего жителя Новосибирска и 21-летнего жителя Кемеровской области. Полиция изъяла украденные деньги, их вернут женщине.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве выяснилось, что молодые люди были курьерами, которым поручили забрать средства у пенсионерки, а затем перевести их кураторам за вознаграждение. Сейчас исполнители заключены под стражу. Возможные соучастники вычисляются.

Ранее полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже у 84-летней женщины. Он позвонил пенсионерке под видом сотрудника госучреждения и заявил, что из-за якобы денежной реформы ей нужно обменять имеющуюся наличность на новую.

Пенсионерка поверила мужчине и договорилась о встрече. Позже он приехал к ней домой и похитил все сбережения – более миллиона рублей.

