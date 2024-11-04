МВД Испании начало расследование инцидента с нападками жителей Валенсии на короля

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В Испании началось расследование инцидента с нападками жителей Валенсии на короля Филиппа VI и премьер-министра Педро Санчеса. Об этом заявил министр внутренних дел страны Фернандо Гранде-Марласка в интервью телеканалу TVE.

Монарх вместе с супругой и премьером прибыли в Валенсию, чтобы посетить два пострадавших от наводнения населенных пункта – Пайпорту и Чиву. Однако некоторые местные жители пытались забросать грязью королевскую свиту, выкрикивая оскорбления в их адрес и называя убийцами.

Как уточнил Гранде-Марласка, некоторые агрессивно настроенные люди были организованы в группу, что должно быть решительно осуждено. Он также подтвердил, что Санчесу был нанесен удар, из-за чего он был вынужден покинуть место встречи с людьми.

Кроме того, свое недовольство действиями центрального правительства и региональных властей во время наводнения выразили ряд известных личностей и политиков в Испании. Они обвинили их в неспособности предотвратить катастрофу и справиться с ее последствиями.

При этом сам Филипп VI выступил с призывом понять злость и отчаяние пострадавших от наводнений жителей. Монарх подчеркнул, что власти должны дать этим людям надежду, решить чрезвычайную ситуацию.

Ливни начались на востоке Испании 29 октября, что привело к сильным наводнениям. Было нарушено железнодорожное сообщение и отменены авиарейсы. К спасательным работам подключились около 1 700 военных.

Число погибших только в автономном сообществе Валенсии достигло 202 человек. Власти страны объявили траур с 31 октября по 2 ноября.