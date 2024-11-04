Король Испании Филипп VI призвал понять гнев и отчаяние забросавших его грязью

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Король Испании Филипп VI выступил с призывом понять злость пострадавших от наводнений жителей Валенсии. Об этом он заявил после визита в муниципалитет Пайпорта на востоке страны, в ходе которого местные жители забросали монарха грязью.

"Мы должны дать этим людям надежду, решить чрезвычайную ситуацию, но также гарантировать им, что государство присутствует во всей своей полноте", – сказал Филипп VI.

Выступление короля было опубликовано на его странице в X. Монарх отметил, что нужно с пониманием отнестись к злости и отчаянию людей из-за того, насколько плохо им пришлось.

Ливни начались на востоке Испании 29 октября, что привело к сильным наводнениям. Было нарушено железнодорожное сообщение и отменены авиарейсы. К спасательным работам подключились около 1 700 военных.

Число погибших только в автономном сообществе Валенсии достигло 202 человек. Власти страны объявили траур с 31 октября по 2 ноября.