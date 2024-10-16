Новости регионов: в Нижнем Новгороде полицейские преследовали нарушителя на Мерседесе

В Нижнем Новгороде полицейские преследовали нарушителя на Мерседесе. Правда, лихач уходил от погони недолго. Когда его поймали, выяснилось, что автомобиль был не зарегистрирован, а сам водитель ездил без ОСАГО и к тому же был не пристегнут. На мужчину составили более 30 протоколов об административных правонарушениях.

В Самарской области в воздух поднялся знаменитый биплан По-2 – тот самый легендарный "кукурузник". Его восстановили энтузиасты, а сам полет прошел в рамках реконструкции "Битвы под Брянском 43-го года".

На Севастополь обрушился сильный дождь – в результате на дорогах там разлились настоящие реки. В итоге, по словам жителей города, перейти на другую сторону улицы местами можно было только вброд – воды там налило практически по щиколотку.

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