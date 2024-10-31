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Появилась новая схема телефонного мошенничества. Аферисты стали похищать деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи. Об этом заявила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

При звонке злоумышленники, выдавая себя за сотрудника сотового оператора, предлагают либо улучшить качество мобильной связи, либо оценить работу оператора. Для этого, как пояснили правоохранители, аферисты якобы подключают "клиента" к чат-боту, куда присылают ссылки на приложение и инструкции по его установке. После скачивания приложения злоумышленники получают удаленный доступ к устройству пострадавшего, после чего похищают денежные средства.

В прокуратуре рассказали, что жертвой такой схемы чуть не стал 51-летний москвич. Ему позвонила девушка и предложила принять участие в корпоративной программе по улучшению качества сотовой связи.

По указанию аферистки мужчина перешел в чат-бот, и следуя инструкциям, установил на мобильный мошенническое приложение, после чего телефон стал работать некорректно. Починив гаджет и удалив приложение, горожанин обнаружил, что между его счетами совершены переводы, после чего злоумышленники попытались похитить сбережения, но банк заблокировал операцию. Таким образом, мошенники чуть не украли у него 1,9 миллиона рублей.

В связи с этим прокуратура Москвы еще раз напомнила о том, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам и устанавливать по указанию звонящих никакие приложения на телефон. Кроме того, для уточнения информации следует самостоятельно связаться с представителями сотовых операторов, банков, госорганов и иных организаций, откуда якобы поступают звонки.

Ранее столичные полицейские задержали одного из участников мошеннической схемы, за счет которой пожилую женщину обманули на 6 миллионов рублей. В течение трех дней 72-летней москвичке звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных госструктур. Они внушили женщине, что по ее банковскому счету якобы проводятся подозрительные операции, а также что некие злоумышленники могут завладеть ее квартирой и сбережениями.