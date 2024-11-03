Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП на Москворецкой набережной

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура Центрального округа взяла под контроль установление обстоятельств аварии, прозишедшей в ночь на 3 ноября на Москворецкой набережной, сообщила пресс-служба московского ведомства.

В соответствии с предварительной информацией, водитель автомобиля Honda, пересекая перекресток с Китайгородским проездом, проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате он врезался в машину такси, что привело к столкновению с еще несколькими авто, указали в ведомстве.

Также установлено, что в ДТП погиб пассажир такси. Им оказался мужчина 1977 года рождения.

Помимо него, в результате аварии пострадали еще три человека. В общей сложности на Москворецкой набережной столкнулись шесть машин. После этого поворот с Китайгородского проезда на набережную в сторону Котельнической набережной был временно перекрыт.