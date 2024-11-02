02 ноября, 23:34Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Два человека пострадали в аварии на пересечении улицы Дубнинской и Керамического проезда на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД по городу.
По предварительной информации, около 21:40 легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.
В пресс-службе департамента транспорта уточнили, что движение в районе ДТП осуществляется реверсивно по одной полосе.
Ранее сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на 20-м километре Киевского шоссе. Движение в районе ДТП было затруднено, о пострадавших в результате аварии не сообщалось.
Несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве 1 ноября