Несколько машин столкнулись на 20-м километре Киевского шоссе

Фото: 123RF/bilanol

Авария произошла на 20-м километре Киевского шоссе. Там столкнулись несколько автомобилей, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы и выясняют обстоятельства произошедшего, а также информацию о пострадавших. Движение в районе ДТП затруднено, в связи с этим транспортное ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

Ранее в Якутске возбудили уголовное дело по факту ДТП со школьным микроавтобусом. Само ЧП произошло накануне в районе села Тулагина в пригороде Якутска. Согласно предварительной информации, погиб пассажир иномарки, трое детей с незначительными травмами находятся в больнице, где им оказывается медпомощь.