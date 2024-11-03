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03 ноября, 08:41

Происшествия

Движение затруднено в районе 82-го км МКАД из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в районе 82-го километра МКАД в Москве затруднено в результате массового ДТП, сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Авария произошла неподалеку от съезда № 82. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы города.

Обстоятельства случившегося и данные о пострадавших уточняются.

В ночь на 3 ноября серьезная авария также произошла на Москворецкой набережной. В результате столкновения шести машин погиб один человек, еще трое пострадали. После этого поворот с Китайгородского проезда на Москворецкую набережную в сторону Котельнической набережной был временно перекрыт.

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