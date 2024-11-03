Фото: телеграм-канал "Происшествия и новости Москвы"

Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на Москворецкой набережной в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление МВД по городу.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 00:44 в районе дома 3.

"В результате аварии один человек погиб, трое пострадали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в МВД по Москве.

В пресс-службе Дептранса уточнили, что поворот с Китайгородского проезда на Москворецкую набережную в сторону Котельнической набережной перекрыт.

Другое ДТП ранее произошло на северо-востоке Москвы: автомобиль влетел в ограждение на пересечении улицы Дубнинской и Керамического проезда. По предварительным данным, в аварии пострадали 2 человека.