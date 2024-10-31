ДТП с участием автомобиля и автобуса произошло в центре Москвы

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ДТП с участием автомобиля и автобуса с344 произошло на Большой Никитской улице в центре столицы, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

По предварительным данным, водитель автомобиля остановился в месте, предназначенном для остановки автобуса, и задел дверью проезжающий общественный транспорт. В результате ДТП никто не пострадал.

Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время движение на участке улицы восстановлено.

Накануне на 36-м километре Киевского шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. На месте происшествия работали оперативные службы города. Из-за ДТП движение в центр Москвы было затруднено на 1,7 километра.