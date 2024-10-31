Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовой автомобиль загорелся на улице Барышиха в районе дома 26 в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

"На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Там также отметили, что движение в районе происшествия не затруднено.

Ранее сообщалось, что на обочине внешней стороны Третьего транспортного кольца загорелся автомобиль. Из-за инцидента фиксировалось затруднение в движении. Также был перекрыт участок двух правых рядов на внешней стороне ТТК.