05 ноября, 16:13Происшествия
Один человек пострадал при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Предварительно, пострадал один местный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Бригада скорой помощи доставляет мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2 Белгорода", – написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, из-за атаки в доме загорелись три квартиры. В настоящий момент огнеборцы занимаются ликвидацией возгорания. По словам Гладкова, на месте работают оперативные службы.
В ночь на 5 ноября дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью. Все беспилотники относились к самолетному типу. Дроны ВСУ пытались совершить атаку по объектам на территории России, добавили в Минобороны.
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