Синоптик Позднякова: потепление придет в Москву в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Потепление придет в столицу в выходные, 9 и 10 ноября. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Согласно ее прогнозу, в ночь на 6 ноября температура окажется отрицательной – от минус 2 до минус 4, также может выпасть снег. Днем будет смешанная фаза осадков, так как температура станет положительной – от 2 до 4 градусов.

"Но пока что температура воздуха еще будет ниже климатической нормы на градус-полтора. В последующие дни и рост атмосферного давления продолжится, и температура тоже станет повышаться. То есть у нас уже 7 ноября небольшой дождь", – сказала собеседница.

По ее словам, в ночь на 7 ноября будет от 0 до 2 градусов, днем – от 4 до 6 градусов. Температура воздуха будет на градус выше климатической нормы. Затем ночная температура станет положительной, а погода – комфортной. Так, 8–10 ноября существенных осадков не ожидается, будет появляться солнце, прогнозируется переменная облачность.

В пятницу ночная температура окажется в пределах 2–4 градусов, днем – 5–7 градусов. В субботу ночью ожидается от 1 до 6 градусов, днем – от 6 до 11 градусов. В воскресенье ночная температура составит 2–7 градусов, дневная – 4–9 градусов. Также будет плотный западный ветер, никаких порывов в выходные не ожидается. Температура воздуха превысит климатическую норму на 2–3 градуса, отметила Позднякова.

К утру 5 ноября самый высокий снежный покров зафиксирован в подмосковной Кашире. Там высота снега составила 10 сантиметров.

На ВДНХ высота снежного покрова оказалась на отметке 8 сантиметров, на Балчуге – 3 сантиметра, а в МГУ она осталась на уровне 6 сантиметров.