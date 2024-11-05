Сервисы проката самокатов приостановили работу в Москве из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичные сервисы проката самокатов недоступны из-за непогоды, сообщает Агентство "Москва".

"Пока не распогодится, поставили на стоп", – отметила пресс-служба сервиса "МТС Юрент".

В Whoosh подчеркнули, что приостановка работы – вынужденная мера при такой погоде. По словам представителей сервиса, самокаты станут доступны с улучшением погодных условий.

"Сделали это в целях безопасности и комфорта пользователей, поскольку на улице снежно и скользко", – добавили там.

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 6 ноября. Также оно распространяется на Подмосковье.

Во вторник, 5 ноября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по городу возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем будет в пределах от минус 1 до 1 градуса, по области – от минус 4 до 1 градуса.

