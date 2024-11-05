Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве 5 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице во вторник, 5 ноября. Местами по городу возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от минус 1 до 1 градуса, по области – от минус 4 до 1 градуса.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 6 градусов, а в Подмосковье – до минус 8 градусов.

Высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров в понедельник, 4 ноября, из-за чего этот день стал вторым 4 ноября в XXI веке по величине выпавшего снега.

Условия для нового снегопада в столичном регионе отсутствуют, однако небольшие осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируются во вторник и среду, 5 и 6 ноября.

Синоптики ожидают, что в городе выпадет еще около 1–1,5 миллиметра осадков, а высота снега может увеличиться еще на 1–2 сантиметра.