Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за гололедицы

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр России на сайте.

Предупреждение будет действовать до 11:00 6 ноября. Также оно распространяется на Подмосковье.

По данным Дептранса, 5 ноября в столице возможен снег с дождем, местами ожидается гололедица. В связи с этим водителям рекомендовали выезжать только на зимней резине или использовать для поездок общественный транспорт. Также автомобилистов призвали избегать на дороге резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В ночь на 5 ноября столичный регион охватили заморозки. Так, на метеостанции ВДНХ минимум составил минус 1,5 градуса. В Московской области максимальное минусовое значение температуры было зафиксировано в поселке Черусти – минус 5 градусов.