Жителей Таганрога призвали готовиться к возможной эвакуации из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Светлана Камбулова"

Жителей некоторых районов Таганрога предупредили о возможной эвакуации на фоне непогоды в регионе. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

Городские специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе в связи с сильным ветром. Сотрудники МЧС проводят подомовой обход граждан, чье жилье находится в неблагоприятной зоне.

Уровень воды в заливе находится под постоянным мониторингом. В свою очередь, спасатели со всем необходимым оборудованием дежурят в круглосуточном режиме.

"Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье. Соблюдайте все правила безопасности!" – написала Камбулова.

Резкие перепады температуры прогнозируются в центре европейской части России в ноябре. Несмотря на это, в целом средняя месячная температура прогнозируется около нормы.

С 5 ноября 85% территории РФ будет покрыто снегом. По данным синоптиков, в снегу будет весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа.