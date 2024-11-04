04 ноября, 23:19Регионы
Жителей Таганрога призвали готовиться к возможной эвакуации из-за непогоды
Фото: телеграм-канал "Светлана Камбулова"
Жителей некоторых районов Таганрога предупредили о возможной эвакуации на фоне непогоды в регионе. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.
Городские специалисты фиксируют повышение уровня воды в Таганрогском заливе в связи с сильным ветром. Сотрудники МЧС проводят подомовой обход граждан, чье жилье находится в неблагоприятной зоне.
Уровень воды в заливе находится под постоянным мониторингом. В свою очередь, спасатели со всем необходимым оборудованием дежурят в круглосуточном режиме.
"Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье. Соблюдайте все правила безопасности!" – написала Камбулова.
Резкие перепады температуры прогнозируются в центре европейской части России в ноябре. Несмотря на это, в целом средняя месячная температура прогнозируется около нормы.
С 5 ноября 85% территории РФ будет покрыто снегом. По данным синоптиков, в снегу будет весь Северо-Западный федеральный округ, практически весь Дальний Восток, Центральный федеральный округ, а также большая часть Приволжского федерального округа.
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