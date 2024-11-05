Заморозки охватили Московский регион в ночь на 5 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заморозки охватили Московский регион в ночь с 4 на 5 ноября. Температура опускалась до минус 5 градусов, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум составил минус 1,5 градуса. На других метеостанциях столицы минимальные термометры показывали от минус 0,9 градуса на Балчуге до минус 2,1 градуса в Бутове", – написал он в своем телеграм-канале.

Также температура минус 2,7 градуса была зафиксирована в ТиНАО. Тем временем в Подмосковье максимальное минусовое значение температуры было в Черусти – 5 градусов ниже нуля.

Во вторник, 5 ноября, в столице ожидаются небольшой снег, облачная погода и гололедица на дорогах, рассказал Леус в разговоре с РИА Новости.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. <...> Днем в столице – около нуля, в области – от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла", – добавил специалист.

Кроме того, по его словам, скорость северо-западного ветра в Москве составит от 4 до 9 метров в секунду, а атмосферное давление к вечеру повысится до 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд отметил, что условия для нового снегопада в столичном регионе отсутствуют, однако небольшие осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируются во вторник и среду, 5 и 6 ноября. По его прогнозам, в городе выпадет еще около 1–1,5 миллиметра осадков, а высота снега может увеличиться еще на 1–2 сантиметра.