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05 ноября, 09:30

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Новости регионов: шторм обрушился на Краснодарский край

Новости регионов: шторм обрушился на Краснодарский край

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Шторм обрушился на Азовское море в Краснодарском крае. Ветер с порывами до 30 метров в секунду повалил деревья, подтоплены пляжи и переправа. Некоторые улицы Краснодара ушли под воду. Синоптики сообщили, что шторм с ливнем может обрушиться на Сочи.

В Челябинске сложные погодные условия спровоцировали несколько аварий с участием большегрузов. Многие водители фур решили переждать дождь со снегом и заночевали на трассе. Инспекторы ГИБДД помогают ликвидировать заторы, а дорожные службы обрабатывают дороги реагентами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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