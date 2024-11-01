Новости регионов: медвежонка-сироту с Камчатки перевезут в парк львов "Земля прайда"

У оставшегося без родителей медвежонка скоро появится новый дом в Москве. Его заберут жить в подмосковный парк львов "Земля прайда". На базу животное зашло в конце октября, сотрудники начали подкармливать его. Однако вахта закончилась, а медвежонок успел привыкнуть к людям и перестал их бояться. Теперь его ждет путь в Петропавловск, а оттуда – в Москву.

Большегруз на большой скорости улетел в кювет в Приморье. Авария произошла недалеко от города Спасск-Дальний. Фура пробила ограждение и опрокинулась. Причины аварии пока неизвестны.



В Краснодарском крае изъята тигрица, которую житель региона приобрел три года назад в качестве питомца. Животное держали в хозяйственной постройке без необходимых документов. Соседи обратились в надзорные органы. При изъятии хищника хозяин оказал сопротивление, попытавшись увезти ее на машине. В настоящее время тигрица находится на передержке в ростовском цирке.

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