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Новости

Новости

01 ноября, 12:30

Новости

Новости регионов: медвежонка-сироту с Камчатки перевезут в парк львов "Земля прайда"

Новости регионов: медвежонка-сироту с Камчатки перевезут в парк львов "Земля прайда"

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У оставшегося без родителей медвежонка скоро появится новый дом в Москве. Его заберут жить в подмосковный парк львов "Земля прайда". На базу животное зашло в конце октября, сотрудники начали подкармливать его. Однако вахта закончилась, а медвежонок успел привыкнуть к людям и перестал их бояться. Теперь его ждет путь в Петропавловск, а оттуда – в Москву.

Большегруз на большой скорости улетел в кювет в Приморье. Авария произошла недалеко от города Спасск-Дальний. Фура пробила ограждение и опрокинулась. Причины аварии пока неизвестны.

В Краснодарском крае изъята тигрица, которую житель региона приобрел три года назад в качестве питомца. Животное держали в хозяйственной постройке без необходимых документов. Соседи обратились в надзорные органы. При изъятии хищника хозяин оказал сопротивление, попытавшись увезти ее на машине. В настоящее время тигрица находится на передержке в ростовском цирке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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