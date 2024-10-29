В Московском зоопарке рассказали, как началась адаптация малайского медвежонка

В Московском зоопарке рассказали, как прошел первый день малайского медвежонка. Шестимесячную малышку привезли из Малайзии ближе к вечеру. Она устала после дороги и сначала немного нервничала.

Спустя час животное успокоилось и плотно поело. Его первый ужин в Москве состоял из молочной смеси для выкармливания щенков и специально приготовленного пюре из тыквы, манго и банана.

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