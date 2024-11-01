Медвежонка с Камчатки подготовили к перевозке в подмосковный зоопарк

Оставшегося без родителей медвежонка с Камчатки подготовили к перевозке в подмосковный приют для хищных животных. Об этом руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в своем телеграм-канале

"На нашу просьбу приютить детеныша откликнулись в подмосковном парке львов "Земля прайда". Вместе со специалистами организации нам удалось забрать мишку – он контактный и пошел к людям за лакомство. Завтра планируем его перевозку в Петропавловск-Камчатский, затем в Подмосковье", – уточнила она.

Перевозить медвежонка будут под присмотром ветеринаров и представителей Росприроднадзора.



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