Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 10:32

Общество

Медвежонка с Камчатки подготовили к перевозке в подмосковный зоопарк

Видео: телеграм-канал "Светлана Радионова"

Оставшегося без родителей медвежонка с Камчатки подготовили к перевозке в подмосковный приют для хищных животных. Об этом руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в своем телеграм-канале.

"На нашу просьбу приютить детеныша откликнулись в подмосковном парке львов "Земля прайда". Вместе со специалистами организации нам удалось забрать мишку – он контактный и пошел к людям за лакомство. Завтра планируем его перевозку в Петропавловск-Камчатский, затем в Подмосковье", – уточнила она.

Перевозить медвежонка будут под присмотром ветеринаров и представителей Росприроднадзора.

Видео: телеграм-канал "Светлана Радионова"

Работники рыбодобывающего предприятия нашли оставшегося без матери медвежонка минувшим летом. Вахтовики начали подкармливать животное. Однако вахта закрылась, а медвежонок успел привыкнуть к людям и перестал их бояться. Без человека он теперь не сможет, так как он перешел грань страха, которая отделяет его от людей, объяснили специалисты.

В Московском зоопарке показали детеныша малайского медведя

Читайте также


животныеобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика