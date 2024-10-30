Мать мальчика, которого покусала пантера в Ангарске, хочет лишить отца родительских прав

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Мать трехлетнего мальчика Светлана, на которого напала пантера в цирке Ангарска, планирует лишить его отца родительских прав. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей в больнице. Об этом женщина рассказала в беседе с Life.ru.

По словам матери мальчика, ее экс-супруг забрал ребенка и без спроса отвел в цирк, где и произошло нападение животного. После случившегося ребенку дают антибиотики и регулярно делают перевязки. Как говорят врачи, первые 3–4 дня после подобных травм самые тяжелые.

Светлана рассказала, что по решению суда бывший муж может общаться с их сыном только в определенное время и в ее присутствии. Однако он на протяжении трех лет нарушал условия и регулярно забирал ребенка без предупреждения, указала женщина. Кроме того, в органах опеки и у судебных приставов ее якобы призывали решать подобные вопросы самостоятельно.

Также мать пострадавшего мальчика отметила, что сотрудники цирка не извинились за произошедшее.

Инцидент произошел вечером 28 октября. Отец привел мальчика в передвижной цирк Ангарска, чтобы сфотографироваться с животным, однако пантера набросилась на ребенка. В результате пострадавший с телесными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Позже мать мальчика рассказала, что ребенок получил рваные раны головы и спины, а также у него расцарапаны рука и нога. В свою очередь, правоохранители организовали по данному факту проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.

В данный момент состояние ребенка оценивается как средней тяжести, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Помимо этого, по сведениям СМИ, животное, которое причинило вред ребенку, принадлежит дрессировщику цирка и в представлениях не задействовано.

