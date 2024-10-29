Мама пострадавшего от нападения пантеры мальчика рассказала о его травмах

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Мать трехлетнего Вовы, который пострадал от нападения пантеры, Светлана рассказала в беседе с RT, что у ребенка рваные раны головы и спины, а также расцарапаны рука и нога.

По словам женщины, она не знала о походе сына в передвижной цирк. С отцом мальчика Светлана в разводе, мужчина должен был забрать ребенка из детского сада и привезти к ней.

"Насколько понимаю, у него там, в цирке, знакомые. Они выпустили пантеру из клетки, и она набросилась на сына... Сын плакал, голова была залита кровью, кругом тоже была кровь", – поделилась она.

На данный момент Светлана находится вместе с Вовой в больнице, где ребенку уже наложили швы и прописали антибиотики. Женщина подчеркнула, что будет требовать наказания для владельцев цирка.

Пантера напала на трехлетнего ребенка в передвижном цирке в Ангарске вечером 28 октября, когда мужчина привел своего сына сфотографироваться с животным. Однако во время фотосъемки пантера набросилась на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Правоохранители организовали по данному факту проверку, в ходе которой совместно с сотрудниками полиции установят все обстоятельства произошедшего.