Состояние мальчика после нападения пантеры в Ангарске оценивается как средней тяжести

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Мальчик, пострадавший от нападения пантеры в цирке Ангарска, находится в состоянии средней тяжести, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Жизни и здоровью ничего не угрожает", – добавил собеседник агентства.

По данным журналистов, животное принадлежит дрессировщику цирка и в представлениях не задействовано.

Пантера напала на трехлетнего ребенка в передвижном цирке в Ангарске вечером 28 октября. Мальчика привел отец, чтобы сфотографироваться с животным, однако оно набросилось на ребенка. В результате он с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Мать мальчика рассказала, что у него рваные раны головы и спины, а также расцарапаны рука и нога.

Правоохранители организовали по данному факту проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.