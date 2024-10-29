В Госдуму внесут проект о запрете диких животных в передвижных цирках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Законопроект о запрете использования диких животных в передвижных цирках будет внесен в Госдуму до конца 2024 года, сообщил в своем телеграм-канале лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Парламентарий также обратил внимание, что полный запрет цирков с животными является долгой работой, но он отметил, что она неизбежно даст результаты в будущем.

"Адекватный контроль за живодернями на колесах осуществлять практически невозможно. Подготовим такой закон с Георгием Араповым и внесем в Госдуму до конца осенней сессии", – заявил депутат в своей публикации.

При этом, по его словам, фракция "Новые люди" продолжит работать над получением поддержки по инициативе о запрете на использование диких животных во всех цирках.

Нечаев выступил с этим заявлением на фоне нападения пантеры на трехлетнего ребенка в передвижном цирке в Ангарске. Инцидент произошел вечером 28 октября. Отец привел мальчика, чтобы сфотографироваться с животным, однако оно набросилось на ребенка. В результате он с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Мать мальчика рассказала, что у него рваные раны головы и спины, а также расцарапаны рука и нога.

Правоохранители организовали по данному факту проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего. Представители органов сообщили СМИ, что ребенок все еще находится в состоянии средней тяжести.

В эфире радио КП ситуацию прокомментировал первый замглавы комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, после случившегося цирк лишится лицензии, если она вообще у него была. Кроме того, правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности. Депутат подчеркнул, что процесс возьмут под контроль в Госдуме.

"То, что жизнь людей эти деятели поставили под угрозу, – это факт. То, что они занимались незаконной деятельностью, – это факт. То, что они нарушили правила содержания и использования диких животных, – тоже факт. У нас вообще запрещены передвижные цирки. То есть если он кочует из города в город, у него нет базы, он не на гастролях, то это незаконно", – отметил парламентарий.

В ноябре Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий использовать животных в цирках. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в феврале этого года Алексеем Нечаевым и вице-спикером ГД Владиславом Даванковым. Они отметили, что цирки не всегда соблюдают обязанности по надлежащему содержанию и уходу за животными, в связи с чем их необходимо передать в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты.

