Депутат Баженов: ГД не нанесет вреда циркам при обсуждении запрета выступлений животных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Госдума не нанесет вреда циркам в России при обсуждении законопроекта по запрету использования животных в выступлениях, так как в ГД выступают за то, чтобы российские артисты чувствовали себя комфортно. Об этом заявил депутат ГД Тимофей Баженов, сообщает газета "Известия".

"Спешу всех успокоить: и общественность, и интересантов. Никакого вреда российскому цирку Госдума ни в коем случае не нанесет. И, конечно, всем нам предстоит отвечать в том числе и перед нашими детьми, которые хотят прийти в цирк и увидеть то, что видели их бабушки и дедушки, прадедушки и прабабушки", – подчеркнул Баженов.

Депутат отметил, что цирк является самым древним искусством в человеческой истории, а российские артисты цирка несут отечественную культуру за рубеж, где они признаны самыми профессиональными циркачами в мире.

Законопроект о запрете на использование животных в цирках внесли в Госдуму лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По их мнению, организаторы выступлений не всегда соблюдают обязанности по надлежащему содержанию и уходу за такими артистами. В связи с этим они предложили передать их в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также приюты.

При этом первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов считает, что данная инициатива может привести к коллапсу. Депутат объяснил это тем, что в настоящее время реабилитационные центры "забиты под завязку" животными из закрывшихся контактных зоопарков, конфискованными и пострадавшими от браконьеров.

