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14 октября, 04:19

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Госдума в ноябре рассмотрит законопроект о запрете выступления животных в цирках

В России могут запретить выступление животных в цирках

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, запрещающий использовать животных в цирках. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Документ был внесен в Госдуму в феврале этого года лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым и вице-спикером ГД Владиславом Даванковым. Они отметили, что цирки не всегда соблюдают обязанности по надлежащему содержанию и уходу за животными, в связи с чем их необходимо передать в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты.

"Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать ее нужно по-другому, то есть надо ее решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали", – цитирует Бурматова РИА Новости.

По его словам, инициатива может привести к коллапсу, поскольку на сегодня реабилитационные центры забиты под завязку животными из закрывшихся контактных зоопарков, конфискованными животными и пострадавшими от браконьеров.

Депутат отметил, что цирки сделали лицензированным видом деятельности, которым нужно соответствовать огромному количеству требований и постоянно проходить проверки, из-за чего можно легко лишиться лицензии. Кроме того, на сегодня действует запрет на деятельность передвижных цирков.

В данный момент число используемых животных в цирковых представлениях очень сильно снизилось, добавил Бурматов. При этом в основном используют сельскохозяйственных либо домашних животных, которые постоянно взаимодействуют с человеком.

Парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день любой глава муниципалитета может запретить у себя представления цирков с животными, однако есть другие города, где в результате этого выстроятся огромные очереди за билетами на представления – спрос рождает предложение.

Поэтому, считает Бурматов, каждый должен задать себе вопрос, зачем поддерживать выступления с использованием животных своими деньгами.

Зампред комитета пообещал, что требования к циркам будут дальше и дальше ужесточаться, системная работа в этом направлении дает положительные результаты.

В Лосиноостровском районе Москвы ранее обнаружили гостиницу для собак, где животных содержали в ужасных условиях. Когда волонтеры приехали туда, то обнаружили грязь и антисанитарию. Более того, некоторые собаки, находящиеся там, погибли. Их тела находились в холодильнике в черных пакетах, а одно лежало на полу.

В сентябре шесть зоорадикалов ночью проникли в Большой Московский цирк на проспекте Вернадского и перепугали животных. Предполагается, что они хотели отравить животных, однако точная причина незаконного проникновения не известна.

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