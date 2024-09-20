Волонтер обнаружила в СВАО зоогостиницу с плохими условиями содержания животных

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В Лосиноостровском районе обнаружили гостиницу для собак, где животных содержат в ужасных условиях. Об этом Москве 24 рассказала волонтер Елизавета Полякова.

30 августа волонтеры привезли в зоогостиницу собак, которых нашли в лесу. Сначала все было хорошо, персонал гостиницы отвечал на сообщения и присылал фото и видео с животными, однако, по словам девушки, с каждым разом они все реже выходили на связь, а в какой-то момент и вовсе перестали отвечать.

Когда волонтеры приехали в зоогостиницу, то обнаружили грязь и антисанитарию. Более того, некоторые собаки, находящиеся там, погибли. Их тела находились в холодильнике в черных пакетах, а одно лежало на полу.

Волонтеры осмотрели выживших животных и дозвонились до их кураторов, чтобы те приехали и забрали своих собак. После добровольцы вызвали полицию.

Полякова отметила, что сейчас все администраторы зоогостиницы говорят, что они уже больше месяца там не работают. Волонтеры смогли забрать оставшихся выживших собак. Однако мертвые собаки все еще лежат в гостинице.

По словам девушки, щенки, которых нашли в лесу, на данный момент находятся в реанимации.

Ранее зоорадикалы проникли в Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. Предполагается, что они хотели отравить животных, однако точная причина незаконного проникновения пока не известна. Злоумышленниками, по предварительным данным, оказались студенты и аспиранты Тимирязевской сельскохозяйственной академии, приехавшие учиться из регионов.