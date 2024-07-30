Подмосковная прокуратура начала проверку из-за обстрела кота из пневматического пистолета

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Подмосковная прокуратура проконтролирует ход и результаты проверки по факту инцидента с котом, в которого выпустили рулю из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в городском округе Домодедово 27 июля, когда житель микрорайона Мамонтовка заметил на теле собственного кота по кличке Симба ранения от пневматического оружия. В этот же день он обратился с заявлением в полицию о том, что неизвестный несколько раз выстрелил в его питомца, который гулял во дворе без хозяина.

В результате, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью, сотрудники полиции начали проверку по факту жестокого обращения с животным. Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого, чтобы впоследствии задержать.

"Установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты проводимой УМВД по городскому округу Пушкинский доследственной проверки находятся на контроле городской прокуратуры", – сказано в сообщении.

Недавно сотрудники аэропорта Кольцово Екатеринбурга спасли кошку. Ее в переноске в здании аэровокзального комплекса пассажиры отдали незнакомцу, который бросил животное в кусты возле подземного перехода. Это заметила сотрудница терминала деловой авиации и унесла животное обратно в аэропорт.

Первые три дня кошка проявляла агрессию, однако позже начала привыкать к новой обстановке. Питомца забрала к себе сотрудница воздушной гавани и ищет для него новых хозяев. Если их не удастся найти, она оставит животное себе.

