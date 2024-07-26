Квартиранты съехали и оставили 20 кошек в замусоренной квартире в Очаково-Матвеевском

Видео: Москва 24

Квартиранты съехали из дома в районе Очаково-Матвеевское, но оставили после себя большое количество мусора и 20 кошек. Об этом Москве 24 рассказала волонтер Виктория.

По словам девушки, хозяину животные не нужны. Кошки были обнаружены в квартире в мешках для строительного мусора. Их хотели вынести и оставить во дворе. Но в итоге животные отправились к волонтеру на такси.

В настоящее время кошки находятся у Виктории. Все животные красивые и ласковые. Теперь волонтер ищет людей, которые согласятся приютить питомцев. Дополнительную информацию можно узнать в чате.



Видео: Москва 24

Ранее сотрудники МЧС спасли собаку, которая на протяжении нескольких дней находилась запертой на балконе пятого этажа одной из московских квартир без воды и еды.

В свою очередь, хозяин прокомментировал ситуацию с питомцем и рассказал, что инцидент произошел из-за психозов собаки, которые начались еще летом 2024 года. Мужчина уточнил, что раньше подобных симптомов у пса не наблюдалось, но теперь он намерен помогать собаке. Также он заявил, что пес провел на балконе лишь пару часов, пока он был на работе, а перед уходом выгулял питомца, оставил ему еду и воду.

