Зоорадикалы ночью проникли в Большой Московский цирк на проспекте Вернадского

Фото: телеграм-канал SHOT

Шесть зоорадикалов ночью проникли в Большой Московский цирк на проспекте Вернадского и перепугали животных. Злоумышленники попали на видео. Полицейские проводят с ними работу для возбуждения уголовного дела, заявил юрист Виталий Бородин в разговоре с телеканалом "360".

По словам Бородина, предполагается, что радикалы хотели отравить животных, однако точная причина незаконного проникновения пока не известна.

Злоумышленниками, по предварительным данным, являются студенты и аспиранты Тимирязевской сельскохозяйственной академии, приехавшие учиться из регионов, добавил юрист.

"У них план цирка самого был, они знали, где находятся животные <…> Видно на записи, что они кому-то по телефону что-то докладывают, то есть у них был человек, который непосредственно руководил данным мероприятием", – отметил Бородин, добавив, что когда он приехал с полицейскими, то сначала встали перед зданием, потому что не понимали, куда идти, в отличие от злоумышленников.

Он вместе с коллегами будет добиваться возбуждения уголовного дела. Юрист назвал зоорадикалов "без пяти минут уголовниками" и отметил, что "они не заслуживают никакого уважения". Кроме того, по словам Бородина, животные напуганы настолько, что второй день отказываются работать с артистами.

Зимой 2024 года в Госдуму внесли законопроект, согласно которому циркам могут запретить использовать животных в своих выступлениях. Законопроект депутатов партии "Новые люди" был подготовлен для защиты животных. Авторы ссылались на данные о жестоком обращении с животными во время подготовки цирковых выступлений. "Росгосцирк" в ответ назвал запреты животных на представлениях – ликвидацией циркового искусства.