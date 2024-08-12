Чернышов предложил ужесточить наказание для хозяев за нападение животных

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ужесточить наказание хозяев за нападение их домашних животных, сообщает RT.

С соответствующим предложением депутат обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. В частности, он настаивает на норме, согласно которой действия животного, повлекшие ущерб или телесные повреждения для человека или другого животного, могут квалифицироваться как совершенные при непосредственном участии его владельца.

Парламентарий считает, что это возможно, поскольку нападение произошло в результате бездействия или ненадлежащего соблюдения со стороны хозяина животного требований безопасности для окружающих.

Иными словами, если суд установит, что собака причинила тяжкий вред здоровью, то владельца животного могут привлечь к уголовной ответственности согласно статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Сейчас штраф за выгул собаки без намордника на территории детской площадки и за причинение ущерба чужому имуществу составляет 1–2 тысячи рублей, а за нападение на другое животное, в результате чего оно пострадало или погибло, – 4–5 тысяч рублей.

По словам депутата, судебная практика показывает, что чаще всего к владельцам агрессивных собак, чьи действия повлекли тяжелые последствия, применяются несоразмерно мягкие наказания.

Ранее врачи Подольской областной клинической больницы спасли 49-летнюю женщину, которая пострадала в результате игры с собакой. Женщину доставили в медучреждение с ранами в области правой части нижней челюсти, четвертого правого пальца, подкожной эмфиземы и мягких тканей шеи, которые она получила после игры с собакой. Пес относится к породе американской акиты, вес которой составляет свыше 60 килограммов.

После осмотра врачи обнаружили, что из раны в области шеи при дыхании воздух выходил наружу, то есть органы дыхания были повреждены, в связи с чем женщина стала задыхаться. В общей сложности операция длилась 2 часа 45 минут. После этого женщину перевели в реанимационное отделение, а на следующий день – в ЛОР-отделение.

