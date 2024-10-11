Похищенный из зоопарка Ярославля кенгуренок Крош вернулся к родителям после карантина

Фото: телеграм-канал "Ярославский зоопарк"

Похищенный в конце сентября из зоопарка Ярославля кенгуренок по кличке Крош вернулся в вольер к своим родителям после карантина. Об этом сообщил зоосад в своем телеграм-канале.

"Пробыв на карантине в ветклинике зоопарка, пришло время возвращаться домой. Заботливые сотрудники погрузили Кроша в переноску и доставили в вольер к родителям", – отмечается в сообщении.

После возвращения в зоопарк кенгуренок некоторое время находился на карантине в ветеринарной клинике учреждения. Посетители смогут увидеть воссоединившуюся семью кенгуру уже в ближайшие выходные.

В Ярославле в ночь на 27 сентября произошло похищение кенгуренка по имени Крош из местного зоопарка. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением.

В ночь на 30 сентября произошло еще одно похищение двух кенгурят из зоопарка в Калуге.

Через некоторое время полиция задержала во Владимирской области подозреваемого. В его сумке был обнаружен один из кенгурят, похищенных в Калуге. Животное было отправлено на передержку в ярославский зоопарк. Второй кенгуренок из калужского зоопарка погиб. Позже Кроша нашли в подмосковном Королеве.

Суд отправил подозреваемого в краже кенгурят в СИЗО на 1 месяц и 26 дней. Он объяснил свои действия тем, что хотел обменять одного из кенгурят на обезьянку.