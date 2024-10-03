В ярославском зоопарке рассказали, что спасенному кенгуренку ничего не угрожает

Фото: телеграм-канал "Ярославский зоопарк"

Состояние спасенного кенгуренка, которого похитили из калужского зоопарка, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителей ярославского зоопарка, куда привезли животное на передержку.

По словам сотрудников ярославского зоопарка, кенгуренок находится под постоянным ветеринарным контролем, поэтому его жизни ничего не угрожает. В ближайшее время его вернут владельцам, уточнили представители учреждения. При этом, по их словам, похищенного из ярославского зоопарка Кроша пока не удалось найти.

"Мы очень ждем его, надеемся и верим, что он обязательно вернется домой", – уточнили в пресс-службе зоопарка.

Кенгуренок Крош пропал в Ярославле в ночь на 27 сентября. После этого было возбуждено дело по статье "Кража с незаконным проникновением". Спустя время стало известно о похищении еще двух кенгурят, но уже из зоопарка под Калугой. Представители зоопарка уточнили, что инцидент произошел в ночь на 30 сентября.

2 октября в СМИ появилась информация о задержании во Владимирской области подозреваемого в краже кенгурят. В сумке задержанного полицейские обнаружили одного из кенгурят, похищенных из калужского зоопарка.

На кадрах было видно, что животное испугано. После этого его отправили на передержку в ярославский зоопарк, где ему оказали необходимую ветеринарную помощь. При этом второй детеныш из калужского зоопарка погиб, а местонахождение третьего устанавливается.

