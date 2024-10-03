МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в краже кенгурят из зоопарков

Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале опубликовала кадры допроса подозреваемого, укравшего кенгурят из ярославского и калужского зоопарков.

В сумке задержанного, которого уже доставили в отдел полиции, полицейские обнаружили одного из кенгурят, похищенных из калужского зоопарка. При этом второй детеныш погиб, а местонахождение третьего украденного животного из ярославского зоопарка устанавливается. Сейчас со злоумышленником проводятся следственные мероприятия.

Помимо этого, следователи территориальных подразделений органов внутренних дел завели уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.

На опубликованных кадрах видно, что спасенный детеныш кенгуру испуган. В настоящее время животное находится на передержке в ярославском зоопарке, где ему оказали необходимую ветеринарную помощь.



Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 сентября. В связи с этим было возбуждено дело по статье "Кража с незаконным проникновением". Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. Спустя время стало известно о похищении двух других кенгурят из зоопарка под Калугой. Представители зоопарка уточнили, что детенышей похитили в ночь на 30 сентября.

2 октября в СМИ появилась информация о задержании во Владимирской области подозреваемого в краже кенгурят из ярославского и калужского зоопарков.

