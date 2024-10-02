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02 октября, 21:52

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РИА Новости: подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков задержан

Подозреваемый в краже кенгурят из зоопарков задержан – СМИ

Фото: vk.com/birdsparkru

Подозреваемый в краже кенгурят из ярославского и калужского зоопарков задержан во Владимирской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, один из трех похищенных кенгурят погиб. Также еще неизвестно, все ли три похищенных кенгуренка были при мужчине во время задержания.

Кенгуренок Крош пропал из зоопарка в Ярославле в ночь на 27 сентября. В связи с этим было возбуждено дело по статье "Кража с незаконным проникновением". Злоумышленникам, совершившим данное преступление, грозит до 5 лет лишения свободы.

Спустя время стало известно о похищении двух кенгурят из зоопарка под Калугой. Представители зоопарка уточнили, что детенышей похитили в ночь на 30 сентября.

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