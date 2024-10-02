Сотрудники зоопарка заявили, что похититель кенгуру в Ярославле отогнул прутья забора

Фото: телеграмм-канал "Ярославский зоопарк"

Злоумышленник, выкравший кенгуру Кроша из зоопарка в Ярославле, проник в вольер после того, как отогнул прутья над калиткой и перелез через нее. Об этом РИА Новости рассказали сотрудники зоопарка.

Один из работников ярославского зоопарка отметил, что вольер окружен плотным двухметровым забором-сеткой, через который сложно перелезть. Также сотрудник учреждения сообщил, что в соседнем с вольером контактном зоопарке есть видеокамера, которая снимает лишь территорию контактного зоопарка. Но, как он утверждает, даже в темное время суток по записи с камер было бы сложно разглядеть человека, похитившего животное.

В свою очередь, девушка, которая работает в зоопарке, предположила, что злоумышленников было двое: один якобы похищал кенгуру, а второй – ожидал его.

"Похититель, как рассказывают, был в темной одежде, с мешком – его заметил сторож при ночном обходе, но тот успел скрыться", – поделилась сотрудница ярославского зоосада, добавив, что все очень расстроены из-за пропажи Кроша.

Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 сентября. Представители зоопарка считают, что самостоятельно животное не смогло бы вылезти из вольера. По неофициальным данным, в момент хищения в зоопарке не работали камеры.

В связи с этим было возбуждено дело по статье "Кража с незаконным проникновением". Злоумышленникам, совершившим данное преступление, грозит до 5 лет лишения свободы.

Спустя время стало известно о похищении двух кенгурят из зоопарка под Калугой. Представители зоопарка уточнили, что детенышей похитили в ночь на 30 сентября.

