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04 октября, 13:03

Происшествия

Суд в Ярославле арестовал обвиняемого в краже кенгурят из зоопарков

Фото: телеграм-канал Readovka

Суд в Ярославле отправил в СИЗО на 1 месяц 26 дней обвиняемого в краже кенгурят из калужского и ярославского зоопарков Ивана Некрасова. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Первая пропажа была зафиксирована в Ярославле в ночь на 27 сентября. Тогда из зоопарка исчез кенгуренок по имени Крош. В связи с этим было возбуждено дело о краже с незаконным проникновением. Однако в ночь на 30 сентября стало известно о похищении еще двух кенгурят, но уже из зоопарка под Калугой.

Правоохранители задержали подозреваемого во Владимирской области. В его сумке был обнаружен один из кенгурят, похищенных в Калуге. Детеныша отправили на передержку в ярославский зоопарк. Его состояние оценивается как удовлетворительное, жизни животного ничего не угрожает.

Второй кенгуренок из зоопарка Калуги был найден погибшим. Спустя время правоохранители обнаружили в подмосковном Королеве третьего кенгуренка по кличке Крош.

Подозреваемый в краже кенгуру из зоопарков задержан

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