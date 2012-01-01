Что известно о серийных кражах кенгуру из российских зоопарков

За последнюю неделю в России похитили трех детенышей кенгуру: одного – из зоопарка в Ярославле, двух других – в Калужской области. По факту кражи возбуждены уголовные дела: предполагается, что случаи могут быть связаны между собой. Подробнее – в материале Москвы 24.
Отлучили от матери
О том, что кенгуренок подвида рыже-серый валлаби по кличке Крош пропал из ярославского зоопарка, стало известно 27 сентября: утром сотрудники не обнаружили его в вольере. Кража практически сразу показалась им наиболее правдоподобной версией: Крош – детеныш, он только недавно вылез из сумки матери, а потому не мог сбежать самостоятельно, отметили представители учреждения в беседе с "Подъемом".
Несколько дней спустя, уже 30 сентября, похожий инцидент произошел в калужском парке птиц "Воробьи". Однако на этот раз, как сообщили работники полицейским, с территории заповедника неизвестные украли сразу двух кенгурят того же подвида.
Возраст обоих детенышей не превышает шести месяцев – они так же, как и Крош, еще питаются молоком матери. Более того, их тоже, вероятнее всего, украли, заметил в разговоре с телеканалом RTVI владелец парка Александр Белявский.
Он также оценил ущерб от преступления в 400 тысяч рублей.
Серьезные опасения вызывает дальнейшее состояние животных: в обоих учреждениях предполагают, что кенгурята могут пострадать, оказавшись в непривычной среде.
"У животных у каждого свой рацион сформированный, свои условия в вольере, понятно, что это стресс", – пояснили сотрудники ярославского зоопарка.
Андрей Белявский также подчеркнул, что за таким особям требуется особенный уход, сообщил телеграм-канал 360.ru.
По факту краж возбуждены уголовные дела, допрашиваются сотрудники зоопарков. Кроме того, в СМИ опубликовали фоторобот подозреваемого.
По данным телеграм-канала SHOT, рядом с местом преступления в Калужской области обнаружили кусачки: проверяется версия, что кенгурят для разведения могли украсть работники зоопарка. Отмечается также, что скорее всего злоумышленники разбираются в правилах содержания кенгуру: они знали, что детеныши уже могут выжить без матери, если правильно выкормить их молоком.
Также в СМИ появилась информация, что после краж некоторые региональные зоопарки ввели дополнительные меры безопасности. В частности, речь идет об учреждении в Ростове-на-Дону: его директор Юлия Соболева подтвердила, что теперь контроль за содержанием кенгуру в вольерах усилится.
"Заказ" на кенгуру
Подобная последовательность в пропаже кенгурят объясняется "заказом". Таким мнением поделился гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.
Депутат Госдумы Владимир Бурматов также считает, что серия краж может быть связана с торговлей экзотическими животными: на сегодняшний день в России существует большой черный рынок, заявил он Life.ru .
Парламентарий напомнил, что ранее у преступников неоднократно изымались львы, тигры и другие особи.
"Эти жулики зарабатывают крупные средства потому, что на этом черном рынке животные стоят дорого, ведь их приобретают в коммерческих целях", – заключил депутат.
В свою очередь, искать пропавших детенышей будут через объявления на интернет-площадках, предположил в разговоре с Москвой 24 юрист проекта по противодействию незаконному обороту редких видов животных в Сети "Красная книга? Не продается" Александр Карпухин.
Он отметил, что похитителям кенгуру может грозить как уголовная, так и административная ответственность: помимо кражи собственности зоопарка, речь идет в том числе о жестоком обращении и причинении вреда редким животным.
По его словам, максимальное наказание за кражу – 5 лет, плюс за возможное жесткое обращение – от 3 до 5.
"Но вопрос, будет ли это суммироваться, очень сложный", – отметил он.
Вероятнее всего, злоумышленнику назначат именно 5 лет срока и до 5 тысяч административного штрафа, заключил Карпухин.