Что известно о серийных кражах кенгуру из российских зоопарков

За последнюю неделю в России похитили трех детенышей кенгуру: одного – из зоопарка в Ярославле, двух других – в Калужской области. По факту кражи возбуждены уголовные дела: предполагается, что случаи могут быть связаны между собой. Подробнее – в материале Москвы 24.

Отлучили от матери

О том, что кенгуренок подвида рыже-серый валлаби по кличке Крош пропал из ярославского зоопарка, стало известно 27 сентября: утром сотрудники не обнаружили его в вольере. Кража практически сразу показалась им наиболее правдоподобной версией: Крош – детеныш, он только недавно вылез из сумки матери, а потому не мог сбежать самостоятельно, отметили представители учреждения в беседе с "Подъемом".



представители зоопарка У него теплый домик и уличный вольер. Он может существовать без матери, но все равно еще зависим от нее, он еще кенгуренок.

Несколько дней спустя, уже 30 сентября, похожий инцидент произошел в калужском парке птиц "Воробьи". Однако на этот раз, как сообщили работники полицейским, с территории заповедника неизвестные украли сразу двух кенгурят того же подвида.

Возраст обоих детенышей не превышает шести месяцев – они так же, как и Крош, еще питаются молоком матери. Более того, их тоже, вероятнее всего, украли, заметил в разговоре с телеканалом RTVI владелец парка Александр Белявский.



Андрей Белявский владелец калужского парка птиц "Воробьи" Пришли ночью, зашли, срезали забор, зашли в сарай и украли двоих.

Он также оценил ущерб от преступления в 400 тысяч рублей.

Серьезные опасения вызывает дальнейшее состояние животных: в обоих учреждениях предполагают, что кенгурята могут пострадать, оказавшись в непривычной среде.

"У животных у каждого свой рацион сформированный, свои условия в вольере, понятно, что это стресс", – пояснили сотрудники ярославского зоопарка.

Андрей Белявский также подчеркнул, что за таким особям требуется особенный уход, сообщил телеграм-канал 360.ru.



Андрей Белявский владелец калужского парка птиц "Воробьи" Если человек не имел дело с животными, он вряд ли их вырастит. Они питались молоком матери. Их надо молоком докармливать. Если человек, который совершил кражу, не имеет опыта, они вряд ли выживут.

По факту краж возбуждены уголовные дела, допрашиваются сотрудники зоопарков. Кроме того, в СМИ опубликовали фоторобот подозреваемого.

По данным телеграм-канала SHOT, рядом с местом преступления в Калужской области обнаружили кусачки: проверяется версия, что кенгурят для разведения могли украсть работники зоопарка. Отмечается также, что скорее всего злоумышленники разбираются в правилах содержания кенгуру: они знали, что детеныши уже могут выжить без матери, если правильно выкормить их молоком.

Также в СМИ появилась информация, что после краж некоторые региональные зоопарки ввели дополнительные меры безопасности. В частности, речь идет об учреждении в Ростове-на-Дону: его директор Юлия Соболева подтвердила, что теперь контроль за содержанием кенгуру в вольерах усилится.

"Заказ" на кенгуру

Фото: vk.com/Парк птиц "Воробьи"

Подобная последовательность в пропаже кенгурят объясняется "заказом". Таким мнением поделился гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.



Эдгард Запашный гендиректор Большого Московского цирка Скорее всего, это коммерческий заказ от кого-то из частников.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов также считает, что серия краж может быть связана с торговлей экзотическими животными: на сегодняшний день в России существует большой черный рынок, заявил он Life.ru .

Парламентарий напомнил, что ранее у преступников неоднократно изымались львы, тигры и другие особи.

"Эти жулики зарабатывают крупные средства потому, что на этом черном рынке животные стоят дорого, ведь их приобретают в коммерческих целях", – заключил депутат.

В свою очередь, искать пропавших детенышей будут через объявления на интернет-площадках, предположил в разговоре с Москвой 24 юрист проекта по противодействию незаконному обороту редких видов животных в Сети "Красная книга? Не продается" Александр Карпухин.



Александр Карпухин юрист проекта "Красная книга? Не продается" К сожалению, такие площадки далеко не всегда блокируют объявления о продаже защищенных видов животных. Из-за этого именно ими чаще всего злоупотребляют и именно там осуществляют незаконную торговлю.

Он отметил, что похитителям кенгуру может грозить как уголовная, так и административная ответственность: помимо кражи собственности зоопарка, речь идет в том числе о жестоком обращении и причинении вреда редким животным.

По его словам, максимальное наказание за кражу – 5 лет, плюс за возможное жесткое обращение – от 3 до 5.

"Но вопрос, будет ли это суммироваться, очень сложный", – отметил он.

Вероятнее всего, злоумышленнику назначат именно 5 лет срока и до 5 тысяч административного штрафа, заключил Карпухин.